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تشيلسي يُخطط لصفقة ثلاثية مع إنتر ميلان

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يُخطط لصفقة ثلاثية مع إنتر ميلان



وكالات / سما /

يسعى توماس توخيل، المُدير الفني لفريق تشيلسي، لتدعيم صفوفه استعداداً لتحديات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوفه بثلاثة صفقات جديدة من نادي إنترميلان الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن نادي تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات كل من ميلان شكرينيار ودينيزل دومفريس وتشيزاري كاسادي، وسُتكلف الصفقة الثلاثية إذا تمت ما يُساوي 130 مليون يورو .

ويأتي ذلك في إطار سعي تشيلسي لبداية قوية لعصر تود بويلي في النادي بعد انتهاء حقبة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

ويبلغ دومفريس من العُمر 26 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط والظهير الأيمن، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025 مع الإنتر.

فيما يبلغ شكرينيار من العُمر 27 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2023 مع النيراتزوري.

أما كاسادي فهو لاعب وسط محوري يبلغ من العُمر 19 عاماً، ويُقدم النجم الشاب أداءً راقياً مع فريق الإنتر تحت 19 سنة، وهو ما جذب له اهتمام نادي تشيلسي.

#تشيلسي #إنترميلان #الدوري الإنجليزي

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