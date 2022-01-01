بوتشيتينو: كل من واجه ريال مدريد بحاجة لطبيب نفسي

وكالات / سما /

قال المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن كل من واجه ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي بدوري ابطال أوروبا، بحاجة لطبيب نفسي.

وصرح بوتشيتينو، حسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية، قائلاً” ربما نحتاج للاستعانة بطبيب نفسي في تشيلسي، مانشستر سيتي، ليفربول، وفي كل الأندية التي واجهت ريال مدريد، أظن أن هناك بعض الظروف تحدث في كرة القدم، تحدث بحق دون القدرة على السيطرة عليها”.

وأضاف المدرب” أعتقد أن هناك خطأ من بنزيما على دوناروما، لو كان هناك مراجعة من الفار لكنا اليوم نتحدث عن واقع آخر، بالتأكيد عن اقصاء ريال مدريد، ولكنها كانت لقطة أعطت الريال الثقة والإيمان، وطاقة مختلفة في أرض الملعب، ومنطقياً وقعنا في بعض الأخطاء ولكن هذه هي كرة القدم”.

وعن المقارنة بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، قال بوتشيتينو “ميسي هو أفضل لاعب في العالم بدون شك، ومبابي مرشح للحصول على هذا العرش، وهناك نيمار الذي أعتبره واحد من أفضل اللاعبين في العالم أيضاً”.

وبخصوص رحيله عن باريس، قال “علينا أن نفهم أن مشروع باريس بدأ الصبر ينفذ عليه، لأن المطالب عالية مع استمرار الظروف كما هي، والسيطرة على البطولات المحلية لا تحصل على الاهتمام المستحق من الجمهور، الكل يركز على دوري الأبطال”.