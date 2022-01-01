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لابورتا يفتح ملف ميسي وبرشلونة من جديد

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يفتح ملف ميسي وبرشلونة من جديد



وكالات / سما /

فتح خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، ملف عودة ليونيل ميسي إلى البارسا من جديد، بعدما ظهر اسم البولجا خلال مؤتمر تقديم الوافد الجديد، جوليس كوندي، كلاعب جديد في الفريق الكتالوني.

ورد لابورتا على سؤال بخصوص حنينه لميسي بعد عام من رحيله عن برشلونة، بنهاية عقده، وانضمامه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات صحفية” لن أعلق على أي شيء لأن ميسي لاعب في باريس الآن، لقد سألوني عن الأمر في الولايات المتحدة، بما في ذلك التلفزيون في أمريكا اللاتينية، ونحن كنا في وضعية مريحة”.

وأضاف لابورتا، حسبما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “لدينا دين أخلاقي مع ميسي، سنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وكان لابورتا قد قال قبل نحو أسبوع، في تصريحات لشبكة إي إس بي إن” أتمنى ألا تكون علاقة ميسي ببرشلونة قد انتهت، ومسؤوليتنا هي التأكد من جعل الباب مفتوحاً”.

ويسعى برشلونة لإعادة ميسي في الصيف المقبل، بنهاية عقده مع النادي الباريسي في يونيو 2023، حسبما أفادت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية.

#خوان لابورتا #ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان

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