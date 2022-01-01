وكيل رونالدو يرفض الاستسلام

وكالات / سما /

يرفض وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز، وكيل مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستسلام في سعيه لإيجاد فريق ينتقل إليه صاروخ ماديرا في الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مينديز ينوي فعل كل شيء ممكن من أجل خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرفض الشياطين الحمر فكرة رحيل رونالدو عن الفريق، في الوقت الذي يتمسك فيه صاروخ ماديرا بحمل حقائبه والانتقال للعب في صفوف فريق آخر يتمكن من خلاله من المشاركة في دوري ابطال أوروبا.

يأتي ذلك رغم مشاركة اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً لأول مرة في فترة التحضير للموسم الجديد، بخوضه مباراة الأمس أمام رايو فاييكانو، ولعب لمدة 45 دقيقة في تعادل الشياطين بهدف لمثله مع الفريق الإسباني، لكن اللاعب غادر الملعب قبل صافرة النهاية.

ولم يعد كريستيانو لفترة التحضير بسبب أمور عائلية، وغاب عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا، ويتحمس رونالدو للرحيل عن أولد ترافورد.

ولن يدخر مينديز جهداً لنقل رونالدو قبل نهاية الميركاتو الصيفي وسيفعل ما في وسعه لتلبية رغبة موكله.