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لبيد يعقد جلسة تقييم أمني بعد اعتقال القيادي بسام السعدي

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يعقد جلسة تقييم أمني بعد اعتقال القيادي بسام السعدي



القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء إجراء تقييم للوضع الأمني بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي قائد حركة الجهاد الإسلامي في الضفة بسام السعدي.

 
وذكرت صحيفة "معاريف" أن التقييم سيكون ​​بمشاركة رئيس الوزراء بالإنابة نفتالي بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس، ومستشار الأمن القومي إيال هولتا، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، والسكرتير العسكري آفي جيل وسكرتير الحكومة شالوم شلومو وغيرهم.
 
وأوضحت الصحيفة أن الجلسة الأمنية ستعقد في ظل التوترات التي قد يشهدها الجنوب إثر اعتقال رئيس حركة الجهاد الإسلامي في الضفة.
 

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