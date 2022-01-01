رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الفتى ضرار كفريني وإصابة شاب خلال اقتحام مخيم جنين، وهدم منزلين بالضفة وحملة اعتقالات واسعة طالت 49 مواطنا بينهم محافظ القدس.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام): تكفل الرئيس بتعليم أربعة توائم من غزة استشهدت والدتهم العام الماضي، ومجلس الوزراء يعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-شهيد في مخيم جنين وإصابات وهدم منزلين بالضفة واعتقال الشيخ بسام السعدي

-المصادقة على إطار خطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي

-الرئيس يتكفل بتعليم أربعة توائم من قطاع غزة

-الاتحاد الأوروبي: تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة الأسبوع المقبل

"الحياة الجديدة":

-استشهاد الفتى ضرار كفريني وإصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

-جرح مواطن وفتى وهدم منزل وإجبار عائلة مقدسية على تفكيك روف خشبي وحملة اعتقالات واسعة

-الرئيس يتكفل بتعليم أربعة توائم من غزة استشهدت والدتهم العام الماضي

-مجلس الوزراء يعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي

-الرئاسة تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

-10 وفيات و8969 اصابة بكورونا و4513 حالة تعاف في الفترة ما بين 24-31 تموز 2022

"الأيام":

-استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم جنين واعتقال القيادي في "الجهاد" بسام السعدي وصهره

-اصابات خلال التصدي لعمليات هدم والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

-الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 49 مواطنا بينهم محافظ القدس

-بلينكن يحث غانتس على إنهاء التحقيق باستشهاد أبو عاقلة وإعلان نتائجه

-مجلس الوزراء يعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الامن الداخلي والسلم الأهلي

-وفاة شاب من غزة غرقا في بحر اليونان

-كورونا: 10 وفيات ورصد 8969 اصابة في اسبوع