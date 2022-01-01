الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 11 مواطنًا على الأقل، خلال اقتحامها لعدة مناطق منها طوباس ونابلس وطولكرم وبيت لحم.

واقتحمت قوة عسكرية مخيم الفارعة جنوب طوباس، وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل الشابين محمود نظمي، وعبيدة جبر من منزليهما.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، ما أدى لإصابة 5 شبان، ووصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عمر الحنبلي عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت المحرر مصطفى الشنار من منزله في حي المعاجين، والشاب عميد حجازي عقب اقتحام منزله في شارع عصيرة.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب محمد حسان صالح خلف من منزل عائلته.

وفي بيت لحم، اعتقلت المحرر محمد العروج عقب اقتحام منزله في منطقة جناتا، إلى جانب الشبان: صلاح محمد صباح، وأحمد سعيد صباح، وإبراهيم وجيه صباح، ومحمد عوض عطا الله.