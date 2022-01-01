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حماس تنعى شهيد جنين رياض الكفريني

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى شهيد جنين رياض الكفريني



غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية ماس، الشهيد ضرار رياض الكفريني (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين مساء الإثنين.

وقالت الحركة فثي تصريح صحفي إنّ العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة.

وأضافت:" إننا إذ نشيد بمقاومة جنين ومخيمها وأهلها الصامدين، لنؤكد أنّ شلال الدم الفلسطيني المتدفق على تراب الوطن السليب سيبقى نبراساً يضيء لشبابنا الثائرين طريق الانتفاضة المباركة نحو التحرير والعودة".

#حماس #رياض الكفريني #جنين

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