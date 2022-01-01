مصادر امريكية : تصفية زعيم تنظم القاعدة ايمن الظواهري في افغانستان

واشنطن / وكالات /

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الليلة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي في هجوم بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول.

وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا خطابًا خاصًا للأمة الأمريكية.

ولم يؤكد البيت الأبيض رسميًا حتى الآن مقتل الظواهري ، لكن مصدرين رسميين أكدا لقناة فوكس نيوز أن الظواهري كان الهدف الذي قُتل في الهجوم في كابول.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز للأنباء إن العملية كانت ناجحة ضد "هدف مهم للقاعدة في أفغانستان". وأفاد بأنه لم يصب أي مدني في العملية وتوجت بالنجاح. وأكد مسؤولون أميركيون آخرون أن العملية جرت في العاصمة كابول ، وأن وكالة المخابرات المركزية نفذتها باستخدام طائرة بدون طيار.