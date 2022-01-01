سرايا القدس تعلن الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب "نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين.

وقال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس "نحذر الاحتلال من المساس بحياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي.

وأضاف في تصريح صحفي "نعلن الاستنفار العام لقواتنا ومجاهدينا في كافة الاراضي الفلسطينية.

وأكد "جاهزون للرد على العدوان بقوة اذا لم يتوقف.



