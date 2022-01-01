  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تعلن الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

الإثنين 01 أغسطس 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تعلن الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية



غزة/سما/

أعلنت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب "نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين. 

وقال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس "نحذر الاحتلال من المساس بحياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي.

وأضاف في تصريح صحفي "نعلن الاستنفار العام لقواتنا ومجاهدينا في كافة الاراضي الفلسطينية.

وأكد "جاهزون للرد على العدوان بقوة اذا لم يتوقف.


 

#سرايا القدس #بسام السعدي #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

كهرباء غزة: توجه لتوفير التيار 24 ساعة يوميًا بهذا السعر..

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

المالية بغزة : تخفيض أسعار البنزين والسولار (صورة)

بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فيديو: بكاء رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري خلال سماعه أغنية موطني

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً

0giOs

والدة هدار غولدن ترفض الاعتراف براوية جيش الاحتلال.. وشقيقته: سأذهب إلى غزة لأعيد أخي

بلينكن يحث غانتس على إنهاء التحقيق باستشهاد أبو عاقلة والأخير يرد..

الاتصالات الفلسطينية