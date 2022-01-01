فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في جنين

جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن وصول شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي.

و اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الإثنين، مخيم جنين ومحيطه، وسط اشتباكات مسلحة اندلعت مع المقاومين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة تسللت إلى محيط مخيم جنين وتم اكتشافها وإطلاق النار تجاهها، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأشارت إلى أن مجموعة من المقاومين تشتبك مع قوات الاحتلال في هذه الأثناء داخل المخيم وفي محيطه.

وذكرت أن تلك القوات اقتحمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي.