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الرئاسة تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

الإثنين 01 أغسطس 2022 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث



رام الله/سما/

أدانت الرئاسة، مساء اليوم الاثنين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس المناضل عدنان غيث.

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.

وقالت الرئاسة: "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، صباح اليوم الاثنين، ومددت اعتقاله حتى يوم غد الثلاثاء.

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، حيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

#الرئاسة الفلسطينية #عدنان غيث

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