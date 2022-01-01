نقابة المحامين: تعليق العمل أمام المحاكم غدا الثلاثاء

رام الله/سما/

تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين فعالياتها الاحتجاجية منذ نحو ثلاثة أسابيع، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، فيما اكدت على تعليق العمل امام كافة المحاكم بالضفة الغربية، يوم غد الثلاثاء، استمرارا لاحتجاجاتها.



واكدت النقابة في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.



واكدت نقابة المحامين على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين بعد غد الأربعاء، من الساعة الحادية عشر صباحا، وسينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءا باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين القسام.



ودعا مجلس النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.



ووفق البيان، سيعلن مجلس نقابة المحامين عن فعالية حاشدة تليق بتطلعات هيئته المقاتلة بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لحراك النقابة بداية الأسبوع القادم حال انتهاء المشاورات بشأنها.



ويوم أمس الأحد، عقدت نقابة المحامين اجتماع هيئتها العامة في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، وبعد الاجتماع قرر مجلس النقابة فتح باب الانتقال الطوعي للمحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل المحامين غير المزاولين بخطوة احتجاجية للنقابة، بما يعني انهيار وشلل كامل لقطاع العدالة، وفق نقابة المحامين.