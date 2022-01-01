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لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً

الإثنين 01 أغسطس 2022 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً



غزة/سما/

أفادت مصادر لقناة الميادين ،اليوم الاثنين، بأن وفد أمني من المخابرات العامة المصرية برئاسة اللواء محمد عابدين يصل إلى قطاع غزة غداً.

وذكرت المصادر بأن زيارة الوفد الأمن المصري الى قطاع غزة جاءت لمتابعة ملفات مهمة وكذلك المشاريع المصرية في القطاع.

من جانبه قال  عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس لقناة الغد أن الوفد المصري القادم لقطاع غزة غداً هو تخصصي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملفي الإعمار والملف الاقتصادي والبحث في التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة.

#غزة #وفد مصري

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