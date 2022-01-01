موقع عبري: عزل قائد سرية مدرعات في الجيش الإسرائيلي بعد ارتكابه خطأ فادح

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، عن عزل قائد سرية في كتيبة مدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي من منصبه بعد نسيانه جنديين، في إحدى العمليات الميدانية، في بلدة عزون في الضفة الغربية.



وقال الموقع العبري: إنه تم عزل الضابط لنسيانه الجنديين في البلدة المذكورة وعندما لاحظ عدم وجود مقاتلين من قوات المشاركة، عاد إلى المنطقة وأعادهم بأمان، لكنه لم يبلغ عن الحادث.



وأضاف، أن هناك تعليمات صدرت من قبل قائد السرية للجنود بالتزام الصمت وإخفاء القضية، الأمر الذي أغضب قائد الفرقة.



وحسب الموقع العبري، فإن الحادث وقع قبل نحو ثلاثة أشهر، خلال نشاط روتيني للكتيبة في بلدة عزون في الضفة الغربية.



من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن "هذا خطأ عملياتي وأخلاقي خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي ويظهر فشلاً قياديًا"، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق مع قائد سرية مدرعات لتركه الجنود في الميدان، وتم عزله من منصبه على إثر ذلك.