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إيران تؤكد قدرتها التقنية على إنتاج قنبلة نووية لكنها لا تنوي فعل ذلك

الإثنين 01 أغسطس 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تؤكد قدرتها التقنية على إنتاج قنبلة نووية لكنها لا تنوي فعل ذلك



طهران/سما/

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الإثنين، أن إيران لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية ولكنها لا تنوي القيام ذلك، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
 
وقال إسلامي: إن "لدى بلاده تعاونا بناءً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا أن "الوكالة تشرف على برنامج إيران النووي".
 
وتابع يقول: إنه "إذا كانت الأطراف المقابلة تريد حقًا التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لعام 2015، فعليها أن تكف عن تكرار الاتهامات الواهية السابقة"، حسب وصفه.
 
وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 بالمئة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، علمًا أن صنع قنبلة نووية يتطلب توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.
 
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تخلى في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
 
ومن جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، علي باقري كني، أمس الأحد أن بلاده ردت على اقتراح "جوزيب بوريل" مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.
 
ويذكر أن بوريل كان قد أكد الثلاثاء الماضي، أنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

#ايران #قنبلة نووية

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