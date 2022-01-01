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انطلاق مناورة إسرائيلية أميركية مشتركة في البحر الأحمر

الإثنين 01 أغسطس 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مناورة إسرائيلية أميركية مشتركة في البحر الأحمر



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع سفن من الأسطول الخامس الأمريكي.
 
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مناورة مشتركة للذراع البحري الإسرائيلي وسفن تابعة للأسطول الخامس انطلقت في البحر الأحمر".
 
وأضاف البيان، أنه "كجزء من التمرين ستشارك سفينة صواريخ إيلات من طراز "ساعر 5" وسفينة صواريخ من طراز "ساعر 4.5"، وستقوم بمهام مختلفة إلى جانب سفن وناقلة وقود من الأسطول الخامس للجيش الأمريكي.
 

وتأتي هذه المناورة البحرية بعد أشهر قليلة من مناورات بحرية وجوية إسرائيلية مشتركة في أنحاء البحر الأحمر "وحاكى هجومًا ضد إيران" حسبما ذكر موقع "واللا" العبري في حينه.
 

#اسرائيل #امريكا #مناورة عسكرية

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