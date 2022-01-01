ضابط إسرائيلي: قائد "الجلبوع" فشل في كل شي وما جرى في السجن ليس بالصدفة

القدس المحتلة/سما/

رفض أريك يعقوب قائد مصلحة السجون الإسرائيلية في المنطقة الشمالية، تحمل المسؤولية عما جرى في عملية "نفق الحرية" التي تمكن خلالها 6 أسرى من انتزاع حريتهم من السجن في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقال يعقوب خلال الإلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في قضية هروب الأسرى الستة، إنه كان من الممكن تفادي سلسلة الإخفاقات التي كشفت قبل الهروب، منتقدًا بقسوة غير عادية، قائد السجن فريدي بن شطريت، والذي اتهمه بالفشل في كل شيء، وأن ما جرى في السجن لم يكن بالصدفة وبسبب سوء الحظ، كما كان قال شطريت في شهادته منذ أيام.

وقال الضابط إن الوضع الذي كان في سجن جلبوع لا يعكس الوضع في باقي سجون المنطقة الشمالية، مشيرًا إلى أن بن شطريت لم يكن على علم بما يحدث، وكان يعتمد على تقارير ضابط المخابرات الذي كان في يده بمثابة ختم مطاطي، ولم يواجهه يومًا أو يسأله عما يدور.

وأشار إلى أن بن شطريت كان يظهر وكأنه يقود السجن بشكل حازم، وأنه نجح في تضليل قيادته بأكملها قبل أن يتبين أنه كان يتصرف بشكل خاطئ.

ولفت إلى أن بن شطريت لم يتعامل بجدية مع ما كشف حينها بوجود رمل في المجاري، وظهور رمل على معصم أحد الأسرى، ولذلك كان حينها مثل هذا الحدث أن يدق ناقوس الخطر، إلى جانب إخفاقات أخرى كعدم الاهتمام لنباح الكلاب في ليلة الهروب، وترك أبرج الحراسة بدون حراس وغيرها.

القدس