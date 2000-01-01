محافظة القدس: الاحتلال يسحب تراخيص 6 مدارس ويعتقل 190 مواطنا و13 عملية هدم الشهر الماضي

القدس المحتلة/سما/

أصدرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، تقرير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة لشهر تموز المنصرم، والذي لخصت فيه مجمل انتهاكات الاحتلال.

وبينت المحافظة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال ألغت تراخيص 6 مدارس في القدس، وهي: (المدرسة الإبراهيمية في حيّ الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينا) تضم في صفوفها أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

واستعرضت المحافظة في بيانها انتهاكات الاحتلال التي جاءت كالتالي:

تسجيل 40 منزلا بأسماء جمعيات استيطانية

استمر تهديد الوجود المقدسي في مدينة القدس من خلال مضي الاحتلال قدمًا في إجراءات التسوية للأراضي، فخلال تموز تم الكشف عن تسجيل 40 منزلا تقطنه 45 عائلة فلسطينية في حيّ الشيخ جرّاح بأسماء جمعيات استيطانية دون علم أصحابها، ولتسهيل عمليات التسريب وبيع الأراضي للمستوطنين والتستر على سماسرة العقارات، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يسمح بإصدار شهادات حصر إرث من "المحكمة الشرعية الإسرائيلية" بدلًا من المحاكم الشرعية الفلسطينية بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم، بعد رصد (26) اعتداءً منها (7) اعتداءات جسدية.

كما تم رصد نحو (182) إصابة بالرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح وحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ونقل على أثر ذلك العديد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كان منها (165) إصابة سجلت في أحياء بلدة سلوان خلال تنفيذ الاحتلال اقتحامات همجية في البلدة.

حالات الاعتقال:

رُصد نحو (190) حالة اعتقال نفذها الاحتلال بحق مقدسيين في كافة مناطق محافظة القدس، كان منها (22) حالة اعتقال خلال احتفالات نتائج امتحانات الثانوية العامة في القدس.

أحكام بالسجن الفعلي:

فرضت سلطات ومحاكم الاحتلال بحق المعتقلين نحو (14) قرارًا بالسجن الفعلي منها؛ (7) قرارات بتجديد الاعتقال الإداري. وإصدار (15) قرارًا بالإبعاد، نصفها قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتراوحت فترات الإبعاد ما بين أسبوعين إلى ستة أشهر.

قرارات الحبس المنزلي:

خلال شهر تموز الماضي، رُصد (18) قرارًا بالحبس المنزلي من بينها (4) قرارات بالحبس المنزلي المفتوح، ورصد أيضا إصدار (3) قرارات منع سفر.

عمليات الهدم:

بلغ عدد عمليات الهدم خلال شهر تموز (13) عملية؛ تم تنفيذها جميعها بآليات الاحتلال، دون تسجيل أي عملية هدم ذاتي، إضافة لتنفيذ (6) عمليات تجريف لأراضٍ في مختلف مناطق العاصمة المحتلة، غالبيتها تهدف لتنفيذ مشاريع استيطانية.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال عدة أحياء في العاصمة المحتلة، وسلّمت نحو (86) قرارًا بالهدم، بحجة عدم الترخيص. تدخل معظمها حيز التنفيذ خلال (30 يومًا).

الانتهاكات والتحديات في المسجد الأقصى المبارك:

رصدت محافظة القدس الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر تموز، اقتحم 3288 مستوطنا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بمساندة قوات الاحتلال، إضافة إلى 46673 تحت مسمى "سائحًا"، ويتخلل فترات الاقتحامات منع الأهالي والمصلين من دخول المسجد الأقصى.

كما واصلت آليات الاحتلال حفرياتها أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ما يتسبب بمزيد من تساقط الحجارة والأتربة في المسجد الأقصى القديم، دون السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية من معاينة الحفريات التي تسببت بذلك او اصلاحها وترميمها.

المشاريع الاستيطانية:

تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية، فخلال تموز رصد إصدار (10 مشاريع) كان منها مشروع لبناء مركز زوار تهويدي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وتوسع استيطاني في عدة مستوطنات داخل وفي محيط مدينة القدس، ومواصلة تنفيذ مشروع القدس الكبرى على أرض الواقع من خلال استمرار آليات الاحتلال بتنفيذ مشاريع أنفاق تحت الأرض بهدف زيادة عدد سكان المستوطنات من خلال تسهيل تحركهم.

كما تم الكشف عن مخططات تهويدية تشمل تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للأقصى وبناء جسر ثابت من جهة باب المغاربة بهدف زيادة عدد المتطرفين المقتحمين للأقصى.

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