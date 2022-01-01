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الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن أي ضرر يصيب الأسرى

الإثنين 01 أغسطس 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن أي ضرر يصيب الأسرى



غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر حبيب، "إن تلكؤ الاحتلال في الإفراج عن الأسير خليل عواودة، يظهر نية مبيتة لإعدامه".

جاء ذلك في كلمة للقيادي حبيب خلال وقفة نظمتها في غزة حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس، اليوم الإثنين، إسنادا ودعما للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 142 يوماً.

وأضاف: الاحتلال يستخدم ثلاثة أساليب بحق أبناء شعبنا، حدثنا عنها القرآن، القتل والإبعاد والأسر، والاعتقال الإداري لا يستخدم إلا في كيان الاحتلال، وهو اعتقال ظالم وغير شرعي وغير قانوني يتم سجن الأسير بموجبه دون تهمة".

وتابع القيادي حبيب "نحن أصحاب الحق نواجه ظلما تاريخيا، و صمت العالم على هذه الجرائم وعدم محاسبته منحه جرأة للتمادي بانتهاكاته بحق شعبنا".

وأكد أن أي ضرر قد يصيب الأسرى سيدفع الاحتلال ثمنه غالياً وسيكون بداية تصعيد.

ودعا القيادي حبيب، الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قضية الأسرى، وتفعيلها في كل المحافل.

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