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اسرائيل: زيادة عدد وفيات كورونا وانخفاض الإصابات

الإثنين 01 أغسطس 2022 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: زيادة عدد وفيات كورونا وانخفاض الإصابات



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 وفاة و3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الإسرائيلية الى الانخفاض المتواصل بالإصابة والعدوى والفحوصات الموجبة مع مواصلة انحسار الموجة السادسة للجائحة.

وسجلت 582 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 41131 حالة نشطة، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في الإصابات النشطة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1043 مصابا، بينهم 312 مصابا بحالة خطيرة يرقدون أقسام العلاج المكثف، و83 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 86 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 536 مصابا بالطفيفة.

يشار إلى أن إحصاءات الصحة الإسرائيلية أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4583715 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11377 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

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