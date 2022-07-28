بالفيديو: طفلة تدخل "غينيس" بالتزلج تحت 20 سيارة

وكالات/سما/

دخلت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات، مؤخرا، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة خلال 13.74 ثانية.

وأكدت "غينيس" مرور ديشنا نهار من تحت 20 سيارة، كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترا، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

A seven years old girl from Pune Deshna Nahar registers her name in the Guinness Book of records in 'Limbo Skating' for being the fastest to skate under 20 cars at a stretch. She broke a world record set by a girl from China in 2015. pic.twitter.com/Zea0RjEMPh — Pune Mirror (@ThePuneMirror) July 28, 2022

وتمكنت نهار من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عاما، حققت ذات الإنجاز خلال 14.15 ثانية.



وكشف والد نهار أن ابنته حرصت على ممارسة التزلج لعامين، واستعدت لتحقيق هذا الإنجاز خلال ستة شهور.

وأضاف الأب أن نهار استعانت بمدرب خاص ساعدها على التمرين للقيام بهذه المحاولة التي تتطلب الكثير من التحضيرات البدنية العالية.