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إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"

الإثنين 01 أغسطس 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"



طهران/سما/

اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية عددا من أتباع الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنهم نقلوا معلومات إلى المركز البهائي في الدولة العبرية.


وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي في إيران، إن المشتبه بهم لهم صلات بالمركز البهائي في إسرائيل "بيت العدل" وجمعوا ونقلوا معلومات إلى هناك، على ما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال".


و"بيت العدل" هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذا العقيدة ومقره حيفا، شمالي إسرائيل.


ومن النادر أن تبلغ الوزارة عن اعتقال أتباع الديانة البهائية. ولم يذكر التقرير عدد المعتقلين.


وبحسب تقارير واردة من إيران، داهمت القوات الأمنية، أمس الأحد، منازل عشرات المواطنين البهائيين في مناطق متفرقة من البلاد، وأثناء تفتيشها ومصادرتها للمتعلقات الشخصية لهؤلاء المواطنين، قامت باعتقال عدد منهم.

#ايران

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