كوشنر: ترامب فكر في دعم غانتس لمواجهة نتنياهو بسبب "صفقة القرن"

القدس المحتلة/سما/

كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير فكّر في دعم بيني غانتس لرئاسة وزراء "إسرائيل" في مواجهة بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات في مارس/آذار 2020.



جاء ذلك في الكتاب الجديد الذي سينشره كوشنير في 23 أغسطس/آب المقبل، على ما أفاد الصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" في موقع "واللا".



وكان كوشنر في ذلك الوقت أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب.



تشير كلمات كوشنر إلى مدى سوء العلاقة بين ترامب وبنيامين نتنياهو في ذلك الوقت وإلى أي مدى كان الرئيس الأمريكي متحمسًا لخصم نتنياهو السياسي بيني غانتس بعد اجتماعهما في 27 يناير/كانون الثاني 2020، عشية عرض خطة أمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عرفت إعلاميا بـ "صفقة القرن"





كتب كوشنر في كتابه أن خلفية تحول ترامب تجاه غانتس كانت خطاب نتنياهو في حفل تقديم "صفقة القرن" في البيت الأبيض في 28 يناير 2020 ، حيث أعلن خلاله أنه سيعمل على ضم غور الأردن و المستوطنات في الضفة الغربية، وهو أمر لم يوافق عليه الرئيس ترامب على الإطلاق، بحسب كوشنر.



يشير كبير مستشاري ترامب إلى أنه قبل الحفل في البيت الأبيض، طلب على وجه التحديد من سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، أن يلقي نتنياهو خطابا قصيرا وأن يتخطى السياسة. "كان الخطاب خارج الخط من حيث المضمون والأسلوب. لم تكن هناك دعوة للمصالحة مع الفلسطينيين. لقد كان خطابا في حملة انتخابية لناخبيه في الداخل وقد عرض خطتنا بشكل مشوه"، كتب كوشنر.



كتب كوشنر أنه شعر بعدم الارتياح تجاه السفراء العرب الذين حضروا الحفل للتعبير عن دعمهم لخطة ترامب، ثم سمعوا نتنياهو يتحدث عن الضم.



ويؤكد: "لقد وعدتهم بأن تكون هناك خطة متوازنة مع تنازلات من الجانبين ولن تكون هذه الصفقة التي وصفها بيبي في خطابه".



وفقا لكوشنر، عندما انتهى الحفل، عاد مع الرئيس إلى المكتب البيضاوي وأعرب ترامب عن خيبة أمله من نتنياهو. وبحسب كوشنر، قال ترامب: "بيبي ألقى خطابا انتخابيا".



قال كبير مستشاري ترامب إنه بعد الاجتماع مع رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس الذي عقد في اليوم السابق، أشاد الرئيس الأمريكي به وقال إنه يحبه كثيرا.



وفقا لكوشنر، قبل فترة وجيزة من الانتخابات في إسرائيل في مارس 2020، اتصل ترامب به وسأله عما إذا كان يجب أن يتخذ خطوة غير عادية وأن يدعم علنا ترشيح بيني غانتس لمنصب رئيس الوزراء.



مسؤول كبير سابق في البيت الأبيض، قال لموقع "واللا" العبري إن كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش نصحا ترامب بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية ومواجهة النتيجة مهما كانت.



يشار إلى أن ترامب أعرب في مقابلة أجراها في أبريل/نيسان 2021، عن خيبة أمله العميقة لأن نتنياهو أظهر عدم ولائه له وهنأ جو بايدن بعد فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قائلا: "منذ ذلك الحين، لم أتحدث معه، فليذهب إلى الجحيم".