بنك فلسطين ينضم إلى عضوية المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء

رام الله/سما/

تسلم بنك فلسطين، شهادة عضوية انضمامه للمجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون ضمن استراتيجية الاستدامة التي تبناها البنك، بما فيها تبادل الخبرات والاستفادة من الاستشارات في مجال الأبنية الخضراء.

وتسلم مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا شهادة العضوية من المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، خلال حفل خاص أقيم في مقر الإدارة العامة للبنك برام الله، حيث قام بتسليمها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء د. عفيف عقل، وبحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

وأعرب مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا عن سعادته بانضمام البنك لعضوية المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، لاسيما انها تأتي في سياق توجهات البنك لاستدامة مختلف المشاريع التي ينفذها البنك مع كافة الشركاء، بما فيها تمويل المشاريع الخضراء، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز ركائز التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية من مخاطر ومسببات التلوث.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين قطع شوطاً طويلاً في دعم المشاريع المستدامة في مختلف محافظات الوطن، بما فيها المشاريع الخضراء والبيئية، وذلك ضمن برامجه وأنشطته المصرفية، التي يوفرها للعملاء من خلال التسهيلات البنكية الممنوحة لهم، للحصول على القروض الخضراء، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأشاد الشوا بدور المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء في العمل على تعزيز ثقافة البناء الأخضر من خلال التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص وكافة المهتمين في هذا القطاع، إضافة إلى دوره التوعوي بالقضايا البيئية بشكل عام والأبنية الخضراء بشكل خاص، ومعرفة أثرها على الجوانب البيئية، والاقتصادية لأفراد المجتمع.

وأشار عقل إلى أن انضمام بنك فلسطين لعضوية المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء – قطاع المؤسسات التمويلية، خطوة هامة، ما يعزز من مكانة المجلس كمؤسسة محلية تسعى لنشر دعائم التنمية المستدامة في فلسطين.

وقال عقل إننا نرى في استراتيجية بنك فلسطين نحو التنمية المستدامة دفعة قوية لدعم ثقافة البناء الأخضر في فلسطين، وإرساء الأسس لتطبيقها على أرض الواقع، مضيفاً أن مجال الشراكة مع بنك فلسطين واسع، كون المجلس جهة رائدة في مجال التدريب والتوعية والتطبيق، وكون البنك سباق في مجال التوجه نحو الاستدامة، ورائد في مجال توفير سبل التمويل الأخضر في فلسطين.