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اقتصاد غزة: إعفاء المسجلين كعمال بملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب

الإثنين 01 أغسطس 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة: إعفاء المسجلين كعمال بملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب



غزة/سما/

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، يوم الاثنين، إعفاء المواطنين المسجلين كعمال في ملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإعفاء جاء بناءً على قرار لجنة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية الأخيرة بتاريخ 7/27.

وينص القرار على "إعفاء العمال من رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها، بغرض الحصول على تصريح عامل، وذلك ابتداءً من 1/1/2018م، وأيضًا من رسوم الشطب الاختياري للسجلات التجارية الفردية وشركات التضامن ذات الترميز، التي أسست بهدف الحصول على تصاريح عمل"

وأشارت الوزارة إلى أنها ستصدر شهادة "سلبية" تفيد بالانسحاب حسب الأصول، مؤكدة أن القرار يسري حتى نهاية عام 2022.

وبينت أن هذا القرار يأتي من القرارات التي تصدرها تسهيلًا على المواطنين وتمكنهم من التسجيل في روابط وزارة العمل.

#وزارة الاقتصاد بغزة

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