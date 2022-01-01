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كهرباء غزة: توجه لتوفير التيار 24 ساعة يوميًا بهذا السعر..

الإثنين 01 أغسطس 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: توجه لتوفير التيار 24 ساعة يوميًا بهذا السعر..



غزة/سما/

قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة إن هناك توجهًا يستهدف كافة مناطق القطاع لتوفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يوميًا قريبًا.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، لإذاعة الأقصى المحلية، أن الشركة لديها توجه لتركيب عدادات ذكية بخدمة (٢ أمبير) تستهدف كافة مناطق القطاع خلال المرحلة المقبلة لتوفير الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة يوميًا.

وأوضح ثابت أن السعر المتوقع لخط الـ(2 أمبير) ١.٥ شيكل للكيلو/ ساعة.

وأكد أنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم تركيب العدادات الذكية لكافة مناطق القطاع، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تم تطبيقها في بعض المناطق في القطاع.

وأشار إلى أن ما تم تركيبه حتى اللحظة من عدادات ذكية قرابة ٢٥ ألف عداد استهدف بعض المناطق في القطاع.

وبيّن أن لدى شركة التوزيع خطة لتركيب ٦٠ ألف عداد ذكي خلال الأشهر القادمة لتحل مكان عدادات الدفع المسبق الحالية.

وذكر ثابت أن خدمة كهرباء الـ (٢ أمبير) اختيارية ومطبقة في بعض المناطق، وجاري العمل بها للوصول لمرحلة تستهدف كافة مناطق القطاع.

#كهرباء غزة

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