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حماس تُوجِّه رسالة تحذيرية لقادة الاحتلال..

الإثنين 01 أغسطس 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُوجِّه رسالة تحذيرية لقادة الاحتلال..



غزة/سما/

وجَّهت حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة تحذيرية لقادة الاحتلال "الإسرائيلي"، من تمرير مخطط توسيع باب المغاربة، الذي يهدف لتغير معالم المسجد الأقصى الإسلامية التاريخية، وزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين، وتمكين الآليات العسكرية من الدخول إليه.

وقال مسؤول مكتب القدس في حماس هارون ناصر الدين: "مخطط توسيع باب المغاربة تهديد احتلالي بتغيير معالم الأقصى التاريخية الإسلامية سيقابل بمزيد من الرباط والمقاومة".

وأضاف: "إن تزامن الكشف عن هذا المخطط، مع الدعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للأقصى في 9 أغسطس الجاري، في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، يدق ناقوس الخطر، ما يستدعي المزيد من الحشد والرباط وتصعيد المقاومة الشاملة في القدس وفي أرضنا المحتلة، لوقف العدوان والتغوّل ضد أرضنا ومقدساتنا".

#حماس #الاحتلال #باب المغاربة

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