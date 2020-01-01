  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لأول مرة في التاريخ.. قائد الشرطة الإسرائيلية يزور المغرب لتعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي

الإثنين 01 أغسطس 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في التاريخ.. قائد الشرطة الإسرائيلية يزور المغرب لتعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي



القدس المحتلة / سما /

يبدأ المفوض العام للشرطة إسرائيلية يعقوب شبتاي، الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تستمر 5 أيام تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، “غادر المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، الإثنين، في أول زيارة رسمية لمفوض شرطة إسرائيلي إلى المغرب”.

ووصف البيان، الزيارة بأنها “تاريخية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين في الشرطة المغربية، ووزارة الأمن الوطني المغربية، وسيزور عددا من منشآت الشرطة والأمن”.

وأضاف: “تم التخطيط للزيارة منذ عدة أسابيع، وسيناقش المفوض العام للشرطة مع المسؤولين المغاربة، تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي والتحقيقي بهدف تعزيز العلاقة بين الدولتين وأجهزة الشرطة”.

وتابع البيان: “الزيارة ستستمر قرابة 5 أيام، من اليوم (الإثنين)، حتى الجمعة، ومن المتوقع أن يضع المفوض إكليلا من الزهور في المقبرة الملوكية القومية في الرباط، مكان دفن الملوك والسلاطين المغاربة، ومن المتوقع أن يزور الجالية اليهودية ومؤسساتها”.

وفي الشهر الماضي، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بزيارة إلى المغرب تبعتها زيارة وزير العدل جدعون ساعر.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

والمغرب، رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

أسعار صرف العملات

فيديو: بكاء رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري خلال سماعه أغنية موطني

بينيت: نتنياهو تسبب بقطيعة بالعلاقات بسبب معانقته حارسا قتل أردنييْن

الأخبار الرئيسية

LgNIY

المالية بغزة : تخفيض أسعار البنزين والسولار (صورة)

اشتية: خصم أموال المقاصة يضيف لأزمتنا المالية بعداً آخر

"الإعدام" رمياً بالرصاص للمدان بقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

الاتصالات الفلسطينية