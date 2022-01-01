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تمديد توقيفه 8 أيام: الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمود حجير صعبة

الإثنين 01 أغسطس 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نسيم أبو غوش، بصعوبة الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمود خالد حجير (23 عاماً) من مدينة نابلس.

وأوضح أبو غوش في بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، أن المصاب حجير محتجز حالياً داخل قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الصناعي والتخدير بمستشفى بيلنسون الإسرائيلي.

وأضاف أنه جرى اليوم عقد جلسة محكمة للمعتقل حجير، وتم تمديد توقيفه لـ 8 أيام، وعُقدت الجلسة دون حضوره نظراً لسوء وضعه.

يذكر أن الاحتلال كان قد اعتقل الشاب حجير الأسبوع الماضي بالقرب من حاجز "حوارة" العسكري بعد إصابته بجروح حرجة.

 
#هيئة الأسرى

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