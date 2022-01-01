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"حماس": الاعتقالات لن تفلح في إخماد جذوة الحراك الشعبي ضد الاحتلال

الإثنين 01 أغسطس 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": الاعتقالات لن تفلح في إخماد جذوة الحراك الشعبي ضد الاحتلال



غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الإثنين، حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فجرًا، والتي استهدفت بشكل خاص نشطاء وقيادات وكوادر الحركة، بأنها محاولة يائسة لن تفلح في تغييب دورهم النضالي أو إخماد جذوة الحراك الشعبي المتواصل ضد جرائم الاحتلال.


وقال موسى دودين عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، إن تهديد الاحتلال بإعادة اعتقال عدد من المفرج عنهم حال انخراطهم بالعمل مع حركة حماس، يعبّر عن حالة الإفلاس والعجز التي تنتاب الاحتلال في مواجهة بطولة شعبنا وتصديه لإرهابه المتصاعد ضد الأرض والمقدسات. كما قال.

وأضاف: إن شعبنا سيواصل طريق الصمود والنضال والانتفاضة في وجه الاحتلال، وتدفيعه أثمان جرائمه، حتّى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، وتحقيق التحرير والعودة.

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