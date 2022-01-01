"الخارجية" تحذر من الوقوع في مصيدة عصابات الهجرة غير الشرعية

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع حالات الغرق المتكررة لمواطنين فلسطينيين مقابل السواحل اليونانية، ومن خلال متابعتها مع الجهات اليونانية الرسمية تبين أن الجثة الموجودة لدى الجهات المعنية تعود للمواطن محمد اياد محمد حمد من غزة، وتم التعرف عليه والحصول على صور من هويته وجواز سفره.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن السفارة تتابع مع الجهات المختصة وذويه التفاصيل المترتبة على ذلك، وتقوم بفحص معلومات واردة إليها بشأن وجود مفقودين آخرين كانوا برفقته.

واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن شهداء لقمة العيش هم ضحايا الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، داعيا أبناء شعبنا إلى الحذر من الوقوع في مصيدة عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية الذين لا يتورعون عن تعريض حياة أبنائنا للخطر وابتزازهم ماليا.