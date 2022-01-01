زوجة زيلينسكي : صمود إسرائيل مصدر إلهام لنا.. ونعتبرها قدوة لنا

القدس المحتلة / سما /

قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، إن بلادها تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرًا لتاريخها في ا"لهجمات من جيرانها"، مضيفة أنه "ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين".

وقالت أولينا في مقابلة مع القناة الإسرائيلة الثانية عشرة "نحن نرى قوة ومرونة الإسرائيليين في الوضع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لسنوات عديدة".

وقالت "عندما ننظر إلى إسرائيل، نرى قوتهم وتصميمهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي تعيش فيه منذ سنوات، وهو أمر ليس بسيطا. نعتبركم قدوة لنا".

وأشارت إلى أن "بلادها تقدر كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها، وخاصة مساعدة إسرائيل في علاج الجرحى الأوكرانيين". وتابعت: "إذا كان بإمكان إسرائيل أن تقود جهدًا عالميًا لتقديم الدعم لنا، سيكون ذلك أمرًا لا يصدق".