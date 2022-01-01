  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زوجة زيلينسكي : صمود إسرائيل مصدر إلهام لنا.. ونعتبرها قدوة لنا

الإثنين 01 أغسطس 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة زيلينسكي : صمود إسرائيل مصدر إلهام لنا.. ونعتبرها قدوة لنا



القدس المحتلة / سما /

قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، إن بلادها تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرًا لتاريخها في ا"لهجمات من جيرانها"، مضيفة أنه "ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين".

وقالت أولينا في مقابلة مع القناة الإسرائيلة الثانية عشرة "نحن نرى قوة ومرونة الإسرائيليين في الوضع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لسنوات عديدة".

وقالت "عندما ننظر إلى إسرائيل، نرى قوتهم وتصميمهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي تعيش فيه منذ سنوات، وهو أمر ليس بسيطا. نعتبركم قدوة لنا".

وأشارت إلى أن "بلادها تقدر كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها، وخاصة مساعدة إسرائيل في علاج الجرحى الأوكرانيين". وتابعت: "إذا كان بإمكان إسرائيل أن تقود جهدًا عالميًا لتقديم الدعم لنا، سيكون ذلك أمرًا لا يصدق".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

أسعار صرف العملات

بينيت: نتنياهو تسبب بقطيعة بالعلاقات بسبب معانقته حارسا قتل أردنييْن

الوسيط الأمريكي يحذر: فيديو "حزب الله" لمنصات الغاز قد "يؤدي لتصلب إسرائيلي"

الأخبار الرئيسية

LgNIY

المالية بغزة : تخفيض أسعار البنزين والسولار (صورة)

اشتية: خصم أموال المقاصة يضيف لأزمتنا المالية بعداً آخر

"الإعدام" رمياً بالرصاص للمدان بقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

الاتصالات الفلسطينية