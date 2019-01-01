أصغر ملياردير في العالم بعمر 10 سنوات

وكالات / سما /

سلطت العديد من وسائل الإعلام النيجيرية والعالمية، الضوء على طفل نيجيري صغير لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وأطلقت عليه اسم أصغر ملياردير في العالم.

يمتلك الطفل محمد أوال مصطفي والملقب بـ "مومفا الابن" حالياً، أسطولاً من السيارات الفارهة، ويسافر حول العالم على متن طائرة خاصة. وقد نشر الطفل سيلاً من الصور على حسابه على إنستغرام، تظهر أسلوب حياته الفاخر.

ويظهر مومفا الابن في أحد المنشورات وهو يجلس على غطاء محرك سيارة بنتلي، اشتراها له والده كأول سيارة له. وفي صورة أخرى، يظهر الصغير أمام سيارة حمراء من طراز لامبورغيني افينتادور مرتدياً ملابس مصممة خصيصاً له، وعلق على المنشور قائلاً: “ عيد ميلاد سعيد لي”

كما يظهر مومفا الابن أمام المزيد من السيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارة فيراري صفراء متوقفة خارج أحد منازله الفخمة في مدينة دبي.

محمد هو ابن الثري النيجيري الشهير إسماعيل مصطفى، والمعروف على الإنترنت بلقب مومفا. ويعرف مومفا الأب بأسلوب حياته الفاخر مثل ابنه، حيث يتنقل بين منازله وقصوره في لاجوس والإمارات العربية المتحدة، ويشارك الصور مع أكثر من مليون متابع على إنستغرام.

ويظهر مومفا الأب وهو يحمل رزماً من الأوراق النقدية، ويقيم في فنادق من فئة سبع نجوم ويقود سيارات فائقة السرعة. وقد اشترى مومفا الأب لابنه قصره الأول في عيد ميلاده السادس في عام 2019.

ويقول مومفا الأب إنه جمع ثروته عبر القيام بالعديد من الأعمال التجارية قبل الانتقال إلى الاستثمارات الضخمة، لكنه يواجه تهماً جنائية بغسيل أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي.

وفي وقت سابق من هذا العام، استمعت المحكمة إلى مزاعم من وكالة مكافحة الفساد النيجيرية بأن مومفا الأب أخفى ثروته عبر شراء الأشياء الفاخرة والأصول المنقولة الأخرى. وبحسب التقارير المحلية، فقد تم حبسه في انتظار المحاكمة، ثم أفرج عنه بكفالة قدرها 400 ألف دولار، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.