خامس صفقات الصداقة في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

كشف نادي الصداقة, عن خامس صفقاته في الانتقالات الصيفية الحالية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2022-2023.



وأكد الصداقة انضمام لاعب الوسط معتز إشتيوي لصفوفه رسميا مدة موسم واحد, بعد رحيله عن نظيره غزة الرياضي.



ويعدّ إشتيوي إضافة جيدة لوسط الصداقة, الساعي للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الكروي الجديد بقيادة مديره الفني الجديد عماد هاشم.



يشار إلى أن الصداقة احتل المركز الثامن في دوري الممتازة بالموسم المنصرم, علما أنه تعاقد في وقت سابق مع عمر حمد, ومحمد الحداد, ومحمد الترامسي, ومحمد دهمان.