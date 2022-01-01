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هل ابتلاع معجون الأسنان مضر؟ تفاصيل

الإثنين 01 أغسطس 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ابتلاع معجون الأسنان مضر؟ تفاصيل



وكالات / سما /

ينظف الناس عادةً أسنانهم يومياً باستخدام معاجين أسنان لحمايتها من التسوس وعواقبه، ويحتوى معجون الأسنان على الفلورايد الذى يعمل على دعم مينا الأسنان وكذلك منع تسوسها، لكن قد يخطأ البعض ويبتلع معجون الأسنان فهل هناك عواقب صحية لابتلاع هذه المادة؟.

وحسب ما ذكره تقرير نشره "دويتشه فيلة" يحتوى معجون الأسنان على الفلورايد لدعم مينا الأسنان (الجزء السطحي من الأسنان) ومنع تسوسها، ويستخدم الآباء معاجين أسنان بنكهات مختلفة كي يشجعوا الأطفال على استخدامها، وتكون معاجين الأسنان في كثير من الأحيان لها نكهات لذيذة، ما يشجع الأطفال على ابتلاعها وهو ما يسبب القلق لبعض الآباء، بسبب الفلورايد الموجود في معجون الأسنان.

لكن القلق حول التهام الفلورايد سببه الأول هو الفرق بينه وبين الفلور، فالفلور هو غاز سام، وعبر اقتران الفلور بعناصر أخرى مثل الصوديوم أو الكالسيوم يتكون الفلورايد، ويسمى أيضا بأملاح الفلور.

والفلورايد ليس ضارا على أعضاء الجسم إذا كانت كمياته قليلة ويدعم بعض تفاعلات الجسم المهمة، ويتم تناول الفلورايد عبر الغذاء اليومي، مثل الشاي الأسود والمياه المعدنية والأسماك، ولا يشكل خطرا على صحة الجسم.

وكذلك معجون الأسنان لا يشكل تناوله خطرا على صحة الجسم، حيث إن كميات الفلورايد في معجون الأسنان قليلة جدا ولا تشكل خطرا على البشر، ويبلغ تركيز الفلورايد في معجون الأسنان المخصص للبالغين 1450 جزء من المليون من مادة المعجون، وفى المعجون الخاص للأطفال تكون النسبة 500 جزء من المليون فقط.

هل يحمي الفلورايد الأسنان من التسوس فعلا؟

على صعيد متصل، ذكرت طبيبة الأسنان الألمانية جاكلين أيش على موقع عيادتها في مدينة ميونيخ، أن كمية الفلورايد التي ينصح بها للأطفال بعد ظهور الأسنان اللبنية ولغاية ظهور الأسنان الدائمة لا يجب أن تتجاوز 500 جزء من المليون وبعد ظهور الأسنان الدائمة (بعد عمر السادسة) يمكن استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على كميات 1000 إلى 1500 جزء من المليون من الفلورايد.

#معجون الأسنان #الفلورايد #الأسنان #الصحة #التسوس

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