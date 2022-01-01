  1. الرئيسية
  2. الصحة

علامات الإنذار المبكر لارتفاع ضغط الدم

الإثنين 01 أغسطس 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات الإنذار المبكر لارتفاع ضغط الدم



وكالات / سما /

ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم و 46 ٪ من البالغين ليسوا على علم بهذه الحالة، ارتفاع ضغط الدم سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، إنها الحالة التي تكون فيها القوة المؤثرة عن طريق دوران الدم على جدران شرايين الجسم عالية جدًا، وفى السطور القادمة سنوضح لك العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

صداع شديد غير مبرر

بينما يرتبط الصداع بعدد من المشكلات الصحية الرئيسية والثانوية ، في حالة ارتفاع ضغط الدم ، يصبح الصداع مؤلمًا للغاية، يشبه صداع ارتفاع ضغط الدم إحساسًا بالنبض على الرأس بالكامل، يحدث هذا الصداع في الغالب في الصباح الباكر، قال خبراء الصحة إن ارتفاع ضغط الدم الشديد يؤدي إلى حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الخبيث، خلال هذه الحالة ، يتراكم الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة مسببة صداعًا مؤلمًا للغاية. يصعب التخلص من هذا الصداع ويختلف عن أنواع الصداع الأخرى التي تحدث أثناء الحمى أو الصداع النصفي.

ألم في الصدر

يُطلق على ألم الصدر المصاحب لارتفاع ضغط الدم أيضًا اسم الذبحة الصدرية، ليست مثل آلام الصدر التي تحدث بسبب بعض أنواع العدوى الممرضة،  يعرّف خبراء الصحة الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر.

رؤية ضبابية

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على قوة الرؤية، بسبب ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تتضرر الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حتى عندما لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم ، إذا لاحظت تغيرات في رؤيتك ، فتأكد من معالجتها.

التعب

غالبًا ما يتجاهل الناس علامات التعب ويستمرون في جر أنفسهم لإكمال أعمالهم اليومية، بهذه الطريقة ، فإنك تعرض جسمك لمزيد من المخاطر المرتبطة بالحالة الصحية غير المكتشفة، يرتبط التعب ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من إرهاق شديد بغض النظر عن طبيعة العمل والبيئة ، فمن المستحسن فحص ضغط الدم لديك.

#ضغط الدم #الصحة #الوفيات #الصداع #الألم

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

أسعار صرف العملات

بينيت: نتنياهو تسبب بقطيعة بالعلاقات بسبب معانقته حارسا قتل أردنييْن

الوسيط الأمريكي يحذر: فيديو "حزب الله" لمنصات الغاز قد "يؤدي لتصلب إسرائيلي"

الأخبار الرئيسية

LgNIY

المالية بغزة : تخفيض أسعار البنزين والسولار (صورة)

اشتية: خصم أموال المقاصة يضيف لأزمتنا المالية بعداً آخر

"الإعدام" رمياً بالرصاص للمدان بقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

الاتصالات الفلسطينية