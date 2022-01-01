علامات الإنذار المبكر لارتفاع ضغط الدم

وكالات / سما /

ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم و 46 ٪ من البالغين ليسوا على علم بهذه الحالة، ارتفاع ضغط الدم سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، إنها الحالة التي تكون فيها القوة المؤثرة عن طريق دوران الدم على جدران شرايين الجسم عالية جدًا، وفى السطور القادمة سنوضح لك العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

صداع شديد غير مبرر

بينما يرتبط الصداع بعدد من المشكلات الصحية الرئيسية والثانوية ، في حالة ارتفاع ضغط الدم ، يصبح الصداع مؤلمًا للغاية، يشبه صداع ارتفاع ضغط الدم إحساسًا بالنبض على الرأس بالكامل، يحدث هذا الصداع في الغالب في الصباح الباكر، قال خبراء الصحة إن ارتفاع ضغط الدم الشديد يؤدي إلى حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الخبيث، خلال هذه الحالة ، يتراكم الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة مسببة صداعًا مؤلمًا للغاية. يصعب التخلص من هذا الصداع ويختلف عن أنواع الصداع الأخرى التي تحدث أثناء الحمى أو الصداع النصفي.

ألم في الصدر

يُطلق على ألم الصدر المصاحب لارتفاع ضغط الدم أيضًا اسم الذبحة الصدرية، ليست مثل آلام الصدر التي تحدث بسبب بعض أنواع العدوى الممرضة، يعرّف خبراء الصحة الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر.

رؤية ضبابية

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على قوة الرؤية، بسبب ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تتضرر الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حتى عندما لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم ، إذا لاحظت تغيرات في رؤيتك ، فتأكد من معالجتها.

التعب

غالبًا ما يتجاهل الناس علامات التعب ويستمرون في جر أنفسهم لإكمال أعمالهم اليومية، بهذه الطريقة ، فإنك تعرض جسمك لمزيد من المخاطر المرتبطة بالحالة الصحية غير المكتشفة، يرتبط التعب ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من إرهاق شديد بغض النظر عن طبيعة العمل والبيئة ، فمن المستحسن فحص ضغط الدم لديك.