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وفاة شاب من غزة غرقًا قبالة سواحل اليونان

الإثنين 01 أغسطس 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب من غزة غرقًا قبالة سواحل اليونان



ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أن الجثة التي عثر عليها لدى السلطات اليونانية، تعود للمواطن محمد إياد محمد حمد من سكان قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تعرفت على حمد من خلال صور من هويته وجواز سفره، مشيرةً إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة وذويه التفاصيل المترتبة على ذلك.

ولفتت الوزارة، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع حالات الغرق المتكررة لمواطنين فلسطينيين مقابل السواحل اليونانية، وهم في طريقهم للبحث عن فرص حياة أفضل،مشيرةً إلى أنها بفحص معلومات واردة إليها بشأن وجود مفقودين آخرين كانوا برفقة حمد.

من جهته، اعتبر السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن شهداء لقمة العيش هم ضحايا الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء وجوده تحت الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، مجددًا مناشدته لأبناء شعبنا بالحذر الشديد من الوقوع في مصيدة عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية الذين لا يتورعون عن تعريض حياة أبنائنا للخطر وابتزازهم ماليًا.

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