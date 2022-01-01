  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

4 أندية تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

الإثنين 01 أغسطس 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أندية تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد



غزة / سما /

بدأت أندية غزة، أمس، خطواتها التحضيرية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد الذي قرر اتحاد كرة القدم إطلاقه يوم التاسع من سبتمبر القادم.

ودخل ناديي شباب وخدمات رفح الخطوات الأولى في فترة الإعداد والمرحلة الأولى المتعلقة بالإعداد البدني التي انطلقت على ملعب رفح البلدي والشوارع المحيطة.

وتتركز هذه الفترة على تجهيز اللاعبين بدنياً وقد تستمر لمدة أسبوعين، قبل الدخول في مرحلة الإعداد الفني والخططي، وصولاً للفترة الأخيرة وهي المباريات التجريبية واختبار قدرات جميع اللاعبين والوصول للتشكيلة المناسبة.

وفي نفس السياق بدأ اتحاد خانيونس أول خطواته في مرحلة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم الجديد مع المدرب نبيل صيدم، على أمل أن يصل الفريق لدرجة عالية من الجاهزية البدنية والفنية والمنافسة على لقب الدوري الممتاز الموسم القادم.

ودخل نادي نماء مرحلة الإعداد قبل ما يقارب 40 يوماً على انطلاق الموسم الجديد، سعياً للوصول لأعلى درجات الجاهزية تحضيراً لدوري الدرجة الأولى الذي يسعى فيه للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدرجة الممتازة.

ويحاول مدرب نماء رأفت خليفة استغلال أيام فترة الإعداد في تدريبات صباحية ومسائية، لضمان تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً والتحضير لمباريات تجريبية بمشاركة الصفقات الجديدة.

#أندية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة تتحدث عن آلية إصدار التصاريح وموعد التسجيل الجديد

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

انخفاض اسعار الوقود بمقدار شيكل ونصف في اسرائيل فجر غد الاثنين

بسبب فلسطين.. فيديو : صافرات استهجان ضد حكيمي في مباراة بتل أبيب

الأخبار الرئيسية

"الإعدام" رمياً بالرصاص للمدان بقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

تسجيل 10 وفيات و8969 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال اسبوع

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة

الاتصالات الفلسطينية