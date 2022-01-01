4 أندية تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

غزة / سما /

بدأت أندية غزة، أمس، خطواتها التحضيرية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد الذي قرر اتحاد كرة القدم إطلاقه يوم التاسع من سبتمبر القادم.

ودخل ناديي شباب وخدمات رفح الخطوات الأولى في فترة الإعداد والمرحلة الأولى المتعلقة بالإعداد البدني التي انطلقت على ملعب رفح البلدي والشوارع المحيطة.

وتتركز هذه الفترة على تجهيز اللاعبين بدنياً وقد تستمر لمدة أسبوعين، قبل الدخول في مرحلة الإعداد الفني والخططي، وصولاً للفترة الأخيرة وهي المباريات التجريبية واختبار قدرات جميع اللاعبين والوصول للتشكيلة المناسبة.

وفي نفس السياق بدأ اتحاد خانيونس أول خطواته في مرحلة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم الجديد مع المدرب نبيل صيدم، على أمل أن يصل الفريق لدرجة عالية من الجاهزية البدنية والفنية والمنافسة على لقب الدوري الممتاز الموسم القادم.

ودخل نادي نماء مرحلة الإعداد قبل ما يقارب 40 يوماً على انطلاق الموسم الجديد، سعياً للوصول لأعلى درجات الجاهزية تحضيراً لدوري الدرجة الأولى الذي يسعى فيه للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدرجة الممتازة.

ويحاول مدرب نماء رأفت خليفة استغلال أيام فترة الإعداد في تدريبات صباحية ومسائية، لضمان تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً والتحضير لمباريات تجريبية بمشاركة الصفقات الجديدة.