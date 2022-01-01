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الكشف عن الجهاز الفني الجديد للأهلي الفلسطيني

الإثنين 01 أغسطس 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الجهاز الفني الجديد للأهلي الفلسطيني



غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الفلسطيني, عن الجهاز الفني والإداري للفريق الأول, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وأكد الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن حمادة شبير سيكون المدير الفني للفريق في الدرجة الأولى, بجانب حسن هتهت المدرب العام.

كما يضم الجهاز الفني سامي فرحات مدربا للحراس, وشعبان الأسود مديرا إداريا, وسعيد صلاح معالجا ومساعده بلال الغرباوي, بالإضافة لمحمد عايش مسؤول العهدة.

يشار إلى أن الأهلي حلّ في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بدوري الممتازة في الموسم المنصرم, ما جعله يهبط للأولى برفقة خدمات الشاطئ.

#الأهلي الفلسطيني

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