رونالدو يُوجه رسالة قصيرة لجمهور مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

وجه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة لجمهور الفريق بعد مُشاركته الأولى في المُباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وشارك رونالدو في مُباراة الفريق ضد رايو فاييكانو الإسباني، وهي المُباراة الاستعدادية الأولى التي يُشارك فيها بعد تغيبه عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا.

ونشر رونالدو صورة له من المُباراة عبر حسابه عبر إنستجرام كتب تعليقاً عليها :”سعيد بالعودة”، وتمثل تلك الرسالة رداً على التقارير التي أشارت لعدم ارتياح الدون في قلعة أولد ترافورد.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن رونالدو لم ينتظر لنهاية المُباراة الودية ضد الفريق الإسباني، وقرر مُغادرة اللقاء قبل صافرة النهاية لترصده عدسات الكاميرات.

وكان رونالدو قد عبر عن رغبته في الانتقال لنادٍ جديد خلال الميركاتو الصيفي ليتمكن من المُشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل بعد فشل اليونايتد في تلك المهمة.

وارتبط اسم الدون بخطوة انتقال مُحتملة لعدة أندية لتحقيق ذلك الهدف من بينها بايرن ميونخ وتشيلسي، ولكن الخطوة لم تتم لتتواصل قصة رونالدو مع مانشستر يونايتد.