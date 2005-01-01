ميسي يدعم سواريز في خطوته الجديدة بمسيرته

وكالات / سما /

وجه ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، رسالة لزميله السابق لويس سواريز بعد انتقاله لنادي ناسيونال مونتفيديو الأوروجوياني.

وكان سواريز قد أتم انتقاله للنادي الذي شهد بدايته الأولى في مسيرته الكروية وذلك بعد انتهاء علاقته بناديه الأخير في أوروبا أتلتيكو مدريد ليُنهي مسيرة حافلة في القارة العجوز.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية رسالة ميسي لسواريز التي قال فيها :”الآن أنا سأتابع ناسيونال، على الرغم من أن جمهور نيولز أولد بويز (فريق ميسي في الأرجنتين) لا يملك ذكريات جيدة مع هذا الفريق، سأتمنى لك دائماً الأفضل”.

وقال سواريز على خطوة انتقاله لنادي ناسيونال :”لقد جئت إلى هُنا لأني أريد أن أفوز، أنا مُقتنع أننا إذا قُمنا بالأمور بطريقةٍ جيدة فيُمكننا الفوز بالبطولات”.

وكان النجم سواريز قد لعب سابقاً لنادي ناسيونال في الفترة بين 2005 و2006، وخاض معهم 4 مُباريات فقط.

ولعب سواريز بعدها في أندية جرونيجن وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن يلعب في ليفربول الإنجليزي، وانتقل بعدها إلى إسبانيا ومثل هُناك ألوان برشلونة وأتلتيكو مدريد.