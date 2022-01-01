فينيسيوس يتفوق على الجميع في ريال مدريد!

وكالات / سما /

يتفوق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على كل زملائه في ريال مدريد خلال الجولة الأمريكية التحضيرية للموسم الكروي الجديد، حيث يعتبر أكثر لاعب حصل على دقائق خلال المباريات في الآونة الأخيرة.

ونال فينيسيوس ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي بالدفع به في 178 دقيقة كأكثر لاعبي الميرينجي، وبفارق 18 دقيقة عن لوكاس فاسكيز، الوصيف في هذه القائمة، التي أبرزتها شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

وفي المرتبة الثالثة، جاء أنطونيو روديجر، إدير ميليتاو، لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيرلان ميندي، فيدي فالفيردي، وديفيد ألابا برصيد 150 دقيقة، ثم رودريجو برصيد 142 دقيقة.

وفي المركز الخامس حل ناتشو، إدين هازارد، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وماركو أسينسيو بلعب 117 دقيقة، ثم كريم بنزيما بلعب 108 دقيقة، داني سيبايوس برصيد 102 دقيقة، أندري لونين بـ 90 دقيقة، وبعده خيسوس فاييخو برصيد 87 دقيقة.

وشارك داني كارفاخال في 63 دقيقة، بينما لعب ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا 30 دقيقة، ليبقى فينيسيوس توبياس الأقل حصولاً على الدقائق خلال الجولة الأمريكية بلعب 24 دقيقة فقط.