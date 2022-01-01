  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فينيسيوس يتفوق على الجميع في ريال مدريد!

الإثنين 01 أغسطس 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس يتفوق على الجميع في ريال مدريد!



وكالات / سما /

يتفوق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على كل زملائه في ريال مدريد خلال الجولة الأمريكية التحضيرية للموسم الكروي الجديد، حيث يعتبر أكثر لاعب حصل على دقائق خلال المباريات في الآونة الأخيرة.

ونال فينيسيوس ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي بالدفع به في 178 دقيقة كأكثر لاعبي الميرينجي، وبفارق 18 دقيقة عن لوكاس فاسكيز، الوصيف في هذه القائمة، التي أبرزتها شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

وفي المرتبة الثالثة، جاء أنطونيو روديجر، إدير ميليتاو، لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيرلان ميندي، فيدي فالفيردي، وديفيد ألابا برصيد 150 دقيقة، ثم رودريجو برصيد 142 دقيقة.

وفي المركز الخامس حل ناتشو، إدين هازارد، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وماركو أسينسيو بلعب 117 دقيقة، ثم كريم بنزيما بلعب 108 دقيقة، داني سيبايوس برصيد 102 دقيقة، أندري لونين بـ 90 دقيقة، وبعده خيسوس فاييخو برصيد 87 دقيقة.

وشارك داني كارفاخال في 63 دقيقة، بينما لعب ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا 30 دقيقة، ليبقى فينيسيوس توبياس الأقل حصولاً على الدقائق خلال الجولة الأمريكية بلعب 24 دقيقة فقط.

#ريال مدريد #فينيسيوس جونيور

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة تتحدث عن آلية إصدار التصاريح وموعد التسجيل الجديد

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

مقتل عملاق الحبوب الأوكراني فاداتورسكي جراء قصف روسي

انخفاض اسعار الوقود بمقدار شيكل ونصف في اسرائيل فجر غد الاثنين

الأخبار الرئيسية

"الإعدام" رمياً بالرصاص للمدان بقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

تسجيل 10 وفيات و8969 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال اسبوع

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة

الاتصالات الفلسطينية