"التعليم" تُعلن تفاصيل جديدة حول المنح الدراسية الداخلية والخارجية

رام الله / سما /

قال مدير دائرة المنح وشؤون الجامعات بوزارة التربية والتعليم أحمد بركة: إن "المنح الدراسية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم تنقسم لمنح داخلية وخارجية وتكون وفق معايير شفافة وبمهنية عالية"

وأوضح في تصريح إذاعي اليوم الإثنين، أن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً لطلبة الثانوية العامة لمعرفة الجامعات المعترف بها، ومفاتيح التنسيق للعام 2022 – 2023، والتي حددت بناء عليها المنح الدراسية.

وأشار إلى أن المنح الداخلية تشرف عليها الوزارة وتكون على مستوى الجامعات والكليات في الوطن، ومنها منحة الرئيس وهي ممولة بالكامل وتشمل المصاريف والكتب والرسوم الدراسية، مبينًا أن المنح الداخلية التي تصنف أنها ضمن منحة الرئيس يستفيد منها الطلبة بشكل مباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ودعا بركة، كافة الطلبة الأوائل على مستوى الوطن، وكذلك الأوائل على المديريات لمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن هذه المنح، وتصديق الشهادات الرسمية اللازمة في هذه المرحلة.

ونوه إلى أن منحة مجلس الوزراء من المنح الداخلية التي يُعلن عنها ويتم دراسة الطلبات وتوجيه الطلبة إلى التخصصات بناء على الاحتياجات الأساسية للدوائر الحكومية، ويتم تحديد نسبة الإعفاء لكل طالب وفقاً لتخصصه ومعدله.

وأضاف، أن المنح الخارجية تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 350 منحة دراسية سنوية، على مدار الثلاث سنوات.