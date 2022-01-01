فيديو.. باريس سان جيرمان يُتوج بالسوبر الفرنسي أمام نانت

وكالات / سما /

تمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق لقب كأس الأبطال الفرنسي “كأس السوبر الفرنسي” بعد الفوز على نانت بأربعة أهدافٍ دون رد.

وكان التهديف في المُباراة قد بدأ عن طريق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22 من المباراة، وذلك بعد أن راوغ حارس نانت بمهارة كبيرة قبل أن يُسكن الكرة الشباك.

وتمكن النجم البرازيلي نيمار جونيور من تسجيل الهدف الثاني للباريسيين في الدقيقة 45+5 بعد تنفيذ مُتقن لركلةٍ حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأكمل المُدافع الإسباني المُخضرم سيرجيو راموس ثلاثية الباريسيين في الدقيقة 57 بعد لمسة رائعة بالكعب داخل منطقة الجزاء وسط ذهول الجميع.

وعاد نيمار ليُحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 82 من اللقاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم.

وشهد اللقاء مُشاركة النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت كبديلٍ في الشوط الثاني، يُذكر أن باريس سان جيرمان شارك في مُباراة السوبر بصفته بطل الدوري الفرنسي، فيما لعب نانت السوبر بصفته بطل كأس فرنسا.