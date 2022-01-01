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الارتباط الاسرائيلي يفتتح محطة لإصدار البطاقات الممغنطة في معبر بيت حانون

الإثنين 01 أغسطس 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارتباط الاسرائيلي يفتتح محطة لإصدار البطاقات الممغنطة في معبر بيت حانون



غزة / سما /

أعلنت مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلي بغزة، افتتاح محطة لإصدار البطاقات الممغنطة في معبر بيت حانون "إيرز" ابتداءً من اليوم الإثنين .

وقالت ما تسمى بـ مديرية التنسيق بغزة، "سيتمكن اهالي قطاع غزة الذين بحوزتهم بطاقة ممغنطة من المرور عن طريق المعابر الذكية (البوابات السريعة) التي تم تركيبها مؤخرًا في معبر إيرز - وبالتالي توفير الوقت في المعبر عند الدخول إلى إسرائيل.

وأضافت، أنه بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية، ستبدأ الجهات المختصة هذا الأسبوع بإصدار تصاريح عمل للعمال الغزيين في إسرائيل.

ويعمل 14 ألف من الغزيين في إسرائيل، والذين سيستبدلون قريبا تصريح الاحتياجات الاقتصادية مقابل الحصول على تصريح عمل - كما هو متبع مع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيسمح تصريح العمل للعمال الغزيين بالتمتع بالحصول على شروط اجتماعية في إطار عملهم في إسرائيل.

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