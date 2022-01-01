  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين 01 أغسطس 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من آب الجاري، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة تتحدث عن آلية إصدار التصاريح وموعد التسجيل الجديد

تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة

تبون: الجزائر تحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر القادم

المالية: تخفيض أسعار البنزين والسولار في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية