الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، أنه كان خلال الفترة الماضية يجري العمل بشكل حثيث على مُباشرة دفع المساعدات المالية لخزينة السُلطة.

وقال عثمان في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، “نتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، أولى هذه الدفعات المالية التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وأوجه صرفها خلال المرحلة القادمة”.

وقال إنه رأس أولويات المساهمة المالية، يأتي موضوع مستشفيات القدس الشرقية، وبرنامج التحويلات الطبية، ومخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة ، وكذلك رواتب الموظفين، ومخصصات التقاعد.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد صرفت دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عيد الأضحى المبارك 2022.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة نحو 80 ألف أسرة، عدد أفرادها يزيد عن نصف المليون.