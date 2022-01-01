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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 01 أغسطس 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- تقديرات: قرب التوصل لاتفاق في المفاوضات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية  

- الاتفاق سيمكن لبنان من التنقيب عن الغاز  

- 77% من لوائح الاتهام حول التحريض قدمت ضد العرب والنيابة تمتنع عن تقديم المحرضين اليهود للمحكمة  

- أميرا هس تكتب: "الإدارة المدنية" هي راس الحربة في إهانة الفلسطينيين  

- السماح بنشر شهادات من مجزرة كفر قاسم

* "يديعوت احرونوت": 

- ناحوم برنع يكتب عن كشف بروتكولات مجزرة كفر قاسم: لعنة الماضي.. والماضي قد يقبر المستقبل

- خفض سعر المحروقات وغلاء الكهرباء  

- قريبا: الاتفاق على الحدود البحرية مع لبنان

- ميسي يسجل هدفا في مباراة في يافا  

* "معاريف":

- جهاز التعليم على وشك الانهيار  

- المدرسون الشبان يتركون التعليم بسبب الرواتب  

- تجنيد الحرديم للأجهزة الاستخباراتية  

- بينت يهاجم نتنياهو: من أجل صورة على الإنستغرام مع رجل الأمن الذي قتل أردنيا تدهورت العلاقات مع المملكة  

#الصحف الإسرائيلية

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