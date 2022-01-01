فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "هآرتس":
- تقديرات: قرب التوصل لاتفاق في المفاوضات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية
- الاتفاق سيمكن لبنان من التنقيب عن الغاز
- 77% من لوائح الاتهام حول التحريض قدمت ضد العرب والنيابة تمتنع عن تقديم المحرضين اليهود للمحكمة
- أميرا هس تكتب: "الإدارة المدنية" هي راس الحربة في إهانة الفلسطينيين
- السماح بنشر شهادات من مجزرة كفر قاسم
* "يديعوت احرونوت":
- ناحوم برنع يكتب عن كشف بروتكولات مجزرة كفر قاسم: لعنة الماضي.. والماضي قد يقبر المستقبل
- خفض سعر المحروقات وغلاء الكهرباء
- قريبا: الاتفاق على الحدود البحرية مع لبنان
- ميسي يسجل هدفا في مباراة في يافا
* "معاريف":
- جهاز التعليم على وشك الانهيار
- المدرسون الشبان يتركون التعليم بسبب الرواتب
- تجنيد الحرديم للأجهزة الاستخباراتية
- بينت يهاجم نتنياهو: من أجل صورة على الإنستغرام مع رجل الأمن الذي قتل أردنيا تدهورت العلاقات مع المملكة