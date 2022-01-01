رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- تقديرات: قرب التوصل لاتفاق في المفاوضات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية

- الاتفاق سيمكن لبنان من التنقيب عن الغاز

- 77% من لوائح الاتهام حول التحريض قدمت ضد العرب والنيابة تمتنع عن تقديم المحرضين اليهود للمحكمة

- أميرا هس تكتب: "الإدارة المدنية" هي راس الحربة في إهانة الفلسطينيين

- السماح بنشر شهادات من مجزرة كفر قاسم

* "يديعوت احرونوت":

- ناحوم برنع يكتب عن كشف بروتكولات مجزرة كفر قاسم: لعنة الماضي.. والماضي قد يقبر المستقبل

- خفض سعر المحروقات وغلاء الكهرباء

- قريبا: الاتفاق على الحدود البحرية مع لبنان

- ميسي يسجل هدفا في مباراة في يافا

* "معاريف":

- جهاز التعليم على وشك الانهيار

- المدرسون الشبان يتركون التعليم بسبب الرواتب

- تجنيد الحرديم للأجهزة الاستخباراتية

- بينت يهاجم نتنياهو: من أجل صورة على الإنستغرام مع رجل الأمن الذي قتل أردنيا تدهورت العلاقات مع المملكة