رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر رفض الرئاسة قرار ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" باقتطاع 600 مليون شيقل من مستحقات الضرائب الفلسطينية.

كما وأبرزت الصحف الثلاث أيضا إصابة عامل برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد أمجد أبو عليا معزيا

- أبو ردينة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة مرفوض ومخالف للقانون الدولي

- الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

- الشيخ: حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني

- الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم ويقتحم دير أبو مشعل

- هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

- لأول مرة: شحن البضائع باستخدام حاويات كبيرة بحجم 40 قدمًا في معبر الكرامة

- زكارنة: قرار دعم وقود قطاع النقل يدخل حيز التنفيذ اليوم

- توضيح من وزارة التربية بخصوص الطالب حمدان واوي

- عشائر العراق تجدد دعمها لشعبنا وقضيته

* "الأيام":

- إصابة عامل بالرصاص شمال طولكرم وجيش الاحتلال يقتحم دير أبو مشعل

- الاحتلال: "خصم" 600 مليون شيقل من المقاصة الفلسطينية

- الهيئة العامة لـ"المحامين" تقرر رفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية باستمرار

- أسرار مجزرة كفر قاسم: خطة لتهجير سكان قرى المثلث الجنوبي إلى الضفة

- الحكومة الإسرائيلية: تسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

- الرئيس الجزائري: لدينا كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

- لابيد يطالب الأمم المتحدة بحل لجنة التحقيق ضد إسرائيل

- تحذير من توسيع باب المغاربة لزيادة الاقتحامات

- إسرائيل: 9 وفيات و2071 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- تقرير: 77% من لوائح الاتهام بجرائم التحريض استهدفت المواطنين العرب

- حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل

* "القدس":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد أمجد أبو عليا معزيا

- إسرائيل تقتطع 600 مليون شيقل من مستحقات الفلسطينيين.. والسلطة تعتبره قرصنة وسرقة

- هيئات مقدسية تحذر من توسيع باب المغاربة

- حزب الله يحذر إسرائيل من اللعب بالوقت حول استخراج الغاز من حقل "كاريش"