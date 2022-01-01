  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 01 أغسطس 2022 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر رفض الرئاسة قرار ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" باقتطاع 600 مليون شيقل من مستحقات الضرائب الفلسطينية.

كما وأبرزت الصحف الثلاث أيضا إصابة عامل برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد أمجد أبو عليا معزيا

- أبو ردينة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة مرفوض ومخالف للقانون الدولي

- الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

- الشيخ: حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني

- الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم ويقتحم دير أبو مشعل

- هب الريح: نحرص على سير العمل في المديريات وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

- لأول مرة: شحن البضائع باستخدام حاويات كبيرة بحجم 40 قدمًا في معبر الكرامة

- زكارنة: قرار دعم وقود قطاع النقل يدخل حيز التنفيذ اليوم

- توضيح من وزارة التربية بخصوص الطالب حمدان واوي

- عشائر العراق تجدد دعمها لشعبنا وقضيته

* "الأيام":

- إصابة عامل بالرصاص شمال طولكرم وجيش الاحتلال يقتحم دير أبو مشعل

- الاحتلال: "خصم" 600 مليون شيقل من المقاصة الفلسطينية

- الهيئة العامة لـ"المحامين" تقرر رفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية باستمرار

- أسرار مجزرة كفر قاسم: خطة لتهجير سكان قرى المثلث الجنوبي إلى الضفة

- الحكومة الإسرائيلية: تسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

- الرئيس الجزائري: لدينا كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

- لابيد يطالب الأمم المتحدة بحل لجنة التحقيق ضد إسرائيل

- تحذير من توسيع باب المغاربة لزيادة الاقتحامات

- إسرائيل: 9 وفيات و2071 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- تقرير: 77% من لوائح الاتهام بجرائم التحريض استهدفت المواطنين العرب

- حريق ضخم داخل مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل

* "القدس":

- الرئيس يهاتف والد الشهيد أمجد أبو عليا معزيا

- إسرائيل تقتطع 600 مليون شيقل من مستحقات الفلسطينيين.. والسلطة تعتبره قرصنة وسرقة

- هيئات مقدسية تحذر من توسيع باب المغاربة

- حزب الله يحذر إسرائيل من اللعب بالوقت حول استخراج الغاز من حقل "كاريش"

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة تتحدث عن آلية إصدار التصاريح وموعد التسجيل الجديد

تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

حماس تنفي تصريحات منسوبة للقيادي بدران حول موعد محدد لكسر حصار غزة

مصدر حكومي : توقعات بخفض اسعار المحروقات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة ولابيد يُهاجم بشدة تصريحات كوثاري

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد تحويل دفعة مالية لخزينة السلطة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة

تبون: الجزائر تحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر القادم

المالية: تخفيض أسعار البنزين والسولار في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية